González Urrutia dice que triunfo de Venezuela en Clásico Mundial fue un "regalo"

"Gracias al equipazo venezolano por ese regalo. Por permitirnos celebrar, por darnos un respiro, por recordarnos lo que somos. Y también lo que podemos volver a ser", indicó el exembajador en una publicación en X.

González Urrutia pidió que esta alegría no sea solo un instante, sino "una referencia".

"Que este sentimiento nacional nos acompañe también en lo que viene", añadió.

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del mundo tras vencer este martes por 2-3 a Estados Unidos y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, cuya final se disputó en la ciudad estadounidense de Miami.

El triunfo venezolano fue impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

Ante este hito, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la declaración de 'día de júbilo no laborable' para este miércoles en el país petrolero para que la juventud salga a "las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar".

En su cuenta de Telegram, Rodríguez aseguró que todo el país está "demasiado feliz" y dijo querer "agradecer y abrazar" a los integrantes de la selección venezolana.

Tras este anuncio de la mandataria, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó en un comunicado publicado en Telegram sobre la suspensión de las actividades escolares en todas las instituciones del país para este miércoles, 18 de marzo.

El festejo por la primera clasificación a la final de un Clásico Mundial de Béisbol unió a los venezolanos, que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones.