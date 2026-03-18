Polideportivo
18 de marzo de 2026 - 19:55

Guerreritas ya conocen a sus rivales para el Mundial U20 de Handbol en China

La selección paraguaya de handbol femenino U20 ya conoce a sus rivales para el Mundial.
La selección paraguaya de handbol femenino U20 ya conoce a sus rivales para el Mundial.Gentileza

La selección paraguaya de Handbol U20 Femenino ya conoce su hoja de ruta de cara al Campeonato Mundial Junior Femenino 2026, que se disputará del 24 de junio al 5 de julio en Jinzhong, en la República Popular China, según confirmó la International Handball Federation.

Por ABC Color

Las Guerreritas formarán parte del Grupo B junto a Austria, Serbia y Angola.

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La presencia paraguaya en la cita mundialista representa un hecho histórico para el balonmano nacional, luego de haber asegurado su clasificación en el Torneo Sur Centro SCA, disputado en nuestro país.

Grupos para el Mundial en China.
Grupos para el Mundial en China.

En aquella competencia, el combinado guaraní logró la medalla de bronce y se quedó con el último cupo disponible, consolidando el crecimiento sostenido de la disciplina a nivel juvenil.

De esta manera, la Albirroja afrontará un nuevo desafío internacional con la ilusión de seguir haciendo historia y medirse ante las mejores selecciones del mundo.