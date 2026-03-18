Guerreritas ya conocen a sus rivales para el Mundial U20 de Handbol en China

Las Guerreritas formarán parte del Grupo B junto a Austria, Serbia y Angola.
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La presencia paraguaya en la cita mundialista representa un hecho histórico para el balonmano nacional, luego de haber asegurado su clasificación en el Torneo Sur Centro SCA, disputado en nuestro país.
En aquella competencia, el combinado guaraní logró la medalla de bronce y se quedó con el último cupo disponible, consolidando el crecimiento sostenido de la disciplina a nivel juvenil.
De esta manera, la Albirroja afrontará un nuevo desafío internacional con la ilusión de seguir haciendo historia y medirse ante las mejores selecciones del mundo.