La AMA pospone el simposio regional de África que iba a celebrar en El Cairo

Según explicó, la decisión responde a la petición hecha por el ministro de Deportes de Egipto y la Agencia Antidopaje de este país, dada la situación de incertidumbre en la región y la preocupación que genera sobre el bienestar de los participantes.

La AMA apuntó que sopesa alternativas para la celebración del simposio en fechas posteriores e incluso de manera virtual, después de haber pospuesto también, por el mismo motivo, el simposio regional de Asia, programado para hoy y mañana en Bakú.

Esta cancelación ha hecho que el organismo celebre de manera virtual la reunión del Comité Ejecutivo prevista antes de la cita en la capital de Azerbaiyán, en la que, entre otras decisiones, se acordó continuar las conversaciones con las autoridades de Arabia Saudí para poner en marcha una oficina regional en Riad.

La AMA recordó que en diciembre de 2025 recibió el ofrecimiento de Arabia para la apertura de una oficina que preste servicio a los más de 20 países de lengua árabe en Oriente Medio y el norte de África y que Arabia Saudí aportaría 14,25 millones de dólares durante cinco años para su establecimiento y para apoyar la instalación de infraestructuras antidopaje y el desarrollo de programas educativos sobre la materia.