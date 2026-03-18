La regata oceánica 2027 contará con una nueva etapa transatlántica

Por primera vez en 54 años la costa del Golfo de Florida será el punto de partida de una etapa con 4.500 millas naúticas a través del océano Atlántico, según informó la organización este miércoles.

"The Ocean Race siempre se ha definido por las ciudades y comunidades y esta nueva etapa transatlántica muestra todo lo que la regata representa", dijo Richard Brisius, presidente de la Regata de 'The Ocean Race'.

La regata oceánica cuenta con tripulación completa alrededor del mundo y fue navegada por primera vez en 1973.

La decimoquinta edición partirá de Alicante (España) el 17 de enero del próximo año, desde donde partirá la flota IMOCA en una de las etapas más largas del recorrido que finalizará en el esprint por el Mar Rojo hasta Amaala (Arabia Saudí).