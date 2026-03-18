Paraguay Open ATP 75: Dani, debut y victoria

Tras avanzar de la ronda de 32 del torneo de tenis, el paraguayo enfrentará al oriental en octavos, donde Vallejo nuevamente será favorito.

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En cuanto al adversario de este miércoles, Zárate (20 años, ATP #575) avanzó de la fase de clasificación, para jugar su chance frente al sembrado #1 del certamen.

En el partido, Dani, fiel a su estilo, jugó bien desde el fondo de cancha, solucionando algunos puntos con efectivos drops, rápidos quiebres de servicio a su adversario y resolviendo con mucha efectividad los puntos en la red.

El paraguayo aprovechó 4 puntos de quiebre, de las 11 ocasiones que tuvo, mientras el rioplatense ni siquiera tuvo algún break a lo largo de encuentro.

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Para los juegos con rivales de mayor experiencia, Dani deberá mejorar su servicio. En el partido contra Zárate, solo encajó el 62% de su primer servicio, ganando sí, el 85% de los mismos, y 69% con el segundo.

En cuanto al partido de este jueves, Vallejo enfrentará a Roncadelli de 26 años, y 332 del ranking de la ATP.

El siguiente cruce, para el ganador del partido de hoy, será contra el vencedor del juego entre el argentino Valerio Aboian (Q) y el brasileño Joao Reis Da Silva, preclasificado #5 de este Challenger.

* Perdió Escurra. El juvenil Hernando Escurra Isnardi (WC) no pudo contra el brasileño Pedro Boscardin Dias, cayendo 7-5, 6-2.

El otro representante nacional, Alex Santino Núñez Vera perdió el martes contra el boliviano Murkel Dellien por 6-3, 6-2.

Lluvia en Miami

Tal como había ocurrido el lunes en el Abierto paraguayo, este miércoles la lluvia obligó a suspender toda la jornada del Miami Open.

El lunes y martes se iniciaron las qualy del torneo, y tras la suspensión, este jueves se jugarán las rondas de 128, mientras los mejor rankeados, como el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner todavía aguardan conocer a sus rivales en la ronda de 64, juegos marcados para mañana.

En la rama femenina, también en disputas de la ronda 128, la afición aguarda el debut de la veterana Venus Williams, quien enfrentará a la británica Francesca Jones.

Las luminarias del tenis, como la bielorrusa Aryna Sabalenka #1, recién debutarán mañana, en la ronda de 64.