Patinaje de velocidad: Julio Mirena conquista dos podios en el inicio de la temporada

El atleta venezolano naturalizado paraguayo exhibió un alto nivel competitivo y gran solidez en pista, logrando destacarse en pruebas de gran exigencia, lo que confirma el buen trabajo realizado durante la pretemporada y lo perfila de manera positiva de cara a los próximos desafíos, entre ellos el Campeonato Mundial que se celebrará en Asunción el próximo octubre.

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En cuanto a sus resultados, de entre 4.000 patinadores de distintos países, Mirena se quedó con el segundo lugar en los 5.000 metros por puntos, mientras que en los 200 metros pista logró el tercer puesto, consolidando así un inicio prometedor en el calendario internacional.

Fuente: Secretaría Nacional de Deportes (SND)