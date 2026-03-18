Polideportivo
18 de marzo de 2026 - 20:02

Patinaje de velocidad: Julio Mirena conquista dos podios en el inicio de la temporada

El patinador velocista Julio César Mirena (29 años a la derecha de la imagen) tuvo un arranque de temporada sobresaliente al conquistar dos podios
El patinador velocista Julio César Mirena (29 años a la derecha de la imagen) tuvo un arranque de temporada sobresaliente al conquistar dos podiosGentileza

El patinador velocista Julio César Mirena (29 años) tuvo un arranque de temporada sobresaliente al conquistar dos podios en la Biosfera Roller Skate 2026, que se disputa en Faial, Madeira, Portugal.

Por ABC Color

El atleta venezolano naturalizado paraguayo exhibió un alto nivel competitivo y gran solidez en pista, logrando destacarse en pruebas de gran exigencia, lo que confirma el buen trabajo realizado durante la pretemporada y lo perfila de manera positiva de cara a los próximos desafíos, entre ellos el Campeonato Mundial que se celebrará en Asunción el próximo octubre.

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Julio César Mirena arranca con dos podios el año.
Julio César Mirena arranca con dos podios el año.

En cuanto a sus resultados, de entre 4.000 patinadores de distintos países, Mirena se quedó con el segundo lugar en los 5.000 metros por puntos, mientras que en los 200 metros pista logró el tercer puesto, consolidando así un inicio prometedor en el calendario internacional.

Fuente: Secretaría Nacional de Deportes (SND)