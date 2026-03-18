Putin celebra la "hazaña" de deportistas paralímpicos rusos en Italia

"En cuanto a nuestros deportistas paralímpicos, lograron una verdadera hazaña, es simplemente asombroso”, dijo el líder ruso en una reunión con miembros del Gobierno transmitida por la televisión local.

Putin señaló que otros equipos estaban representados por 60 o 70 atletas, mientras el ruso ”estaba compuesto por solo seis deportistas” que compitieron en tres modalidades.

Y gracias a sus medallas, continuó, Rusia quedó en el tercer puesto en el medallero. ”Asombroso”, insistió, y agregó que este jueves se reunirá con los deportistas que lograron tan buen resultado para el país.

Los deportistas paralímpicos rusos regresaron la víspera a Moscú tras competir en los Juegos bajo su propia bandera nacional, por primera vez desde 2016.