Carolina Marín aún no ha decidido si reaparecerá en los Europeos de bádminton en Huelva

Fuentes del entorno de la jugadora precisaron el comunicado emitido por la Federación Española de Bádminton en el que se daba por hecho la reaparición de Marín en el torneo que tendrá lugar en el pabellón que lleva su nombre.

"En ningún momento la participación de Carolina en el Europa de Huelva está confirmada. Su presencia en el cuadro de juego es lógica desde el punto de vista de que debe estar inscrita para poder jugar, pero eso no asegura que suceda", explicaron las fuentes.

La siete veces campeona de Europa, tres del mundo y oro en Río 2016 será la que concrete su participación o no en Huelva, donde está inscrita como invitada, y su intención es confirmarlo lo antes posible.

La Federación corrigió posteriormente su comunicado al suprimir los comentarios en los que confirmaba la reaparición de la volantista andaluza.

En caso de que finalmente dispute el torneo en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la capital onubense, se estrenará en dieciseisavos de final frente a la vencedora del duelo entre la suiza Milena Schnider y la croata Jelena Buchberger.

Marín no compite desde la rotura del ligamento cruzado anterior y de ambos meniscos que sufrió en París, cuando estuvo a punto de clasificarse para la final olímpica al dominar a la china Bing Jiao He en el segundo set.

Regresó a los entrenamientos con raqueta en abril del pasado año con vistas con el ánimo de estar en los Europeos de Huelva, aunque su plan de recuperación sufrió un paréntesis el pasado 4 de febrero cuando tuvo que someterse a una operación de menisco, también en la rodilla derecha, por las molestias que sufría al entrenarse, con un plazo de recuperación de unas seis semanas.

El equipo español está compuesto por trece jugadores que competirán en todas las categorías del campeonato, donde tomarán parte unos 200 jugadores.

En individual femenino, Clara Azurmendi partirá desde la primera ronda, donde se medirá a la suiza Pelupessy, en la parte opuesta del cuadro.

En masculino, Álvaro Leal también debutará en los treintaidosavos de final frente al polaco Szymanowski y Pablo Abián comenzará en segunda ronda ante el danés Rasmus Gemke, quinto cabeza de serie del torneo.

Es la segunda ocasión en la que Huelva acoge los Europeos de bádminton tras los celebrados en 2018, en los que Carolina Marín se proclamó campeona.

La ciudad andaluza también acogió los Campeonatos del Mundo Absoluto y Sénior de 2021.