Fútbol de salón: Se inicia el Nacional, una gran fiesta del interior

La sede principal del torneo del salonismo es la Capital de la Madera, y las sub-sedes Coronel Oviedo, Pastoreo y Repatriación.

Lea mas: Se conoce a los finalistas

Los actos inaugurales en todos los estadios se realizará a las 20:15.

Participan del certamen de salonismo 24 selecciones, distribuidas en 4 grupos, en 2 series.

Juegos inaugurales

Este viernes se disputarán 12 partidos, un partido por serie y un interserial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Grupo A - Caaguazú:

18:15 Cap. Miranda vs. Carmen del Paraná, 20:45 Caaguazú vs. Minga Guazú, 22:45 Ayolas vs. Paranaense;

Grupo B - Cnel. Oviedo

18:15 Itauguá vs. Caazapá, 20:45 Cnel. Oviedo vs. Caacupé, 22:45 Villa Hayes vs. Encarnación;

Grupo C - Pastoreo

18:15 San Pedro del Ycuamandyyú vs. San Juan Bautista, 20:45 Pastoreo vs. Ñemby, 22:45 Concepción vs. Ypacaraí;

Grupo D - Repatriación

18:15 Amambay vs. Villeta, 20:45 Repatriación vs. Cerrito, 22:45 Villarrica vs. Altos.

Este sábado proseguirá el certamen y el domingo concluirá la fase de grupos.

Clasificarán al “mata-mata” (octavos de final) un seleccionado por cada serie.

Los ganadores jugarán el cuadrangular final.