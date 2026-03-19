Los velocistas se citan en la Bredene Koksijde

Una prueba en la que los velocistas y los clasicómanos se enfrentan a una carrera habitualmente rápida, marcada por el viento y la exposición al terreno abierto. Las ediciones más recientes se han resuelto con frecuencia al esprint. Edward Theuns se impuso en 2025 y defenderá el título, mientras que Luca Mozzato ganó en 2024 y Gerben Thijssen en 2023.
Varios de los mejores velocistas estarán en la salida en esta 24 edición, como el colombiano Sebastián Molano (UAE), Fabio Jakobsen (Picnic PostNL), Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Pascal Ackermann (Jayco AlUla) y Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech).
Otros candidatos como Alberto Dainese, Matteo Moschetti, Max Walscheid dan profundidad adicional al cartel de velocistas
En la línea de salida estará el Caja Rural Seguros RGA, que incluye en su formación a Iuri Leitao, Sergi Darder, Jakub Otruba, Javier Ibañez, Gorka Sorarrain e Iker Villar.
El recorrido es llano, con excepción de un tramo en mitad del recorrido que incluye 5 cotas que no deben evitar el desenlace por velocidad.