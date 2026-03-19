Viernes, 20 de marzo de 2026

Miami (EE.UU.). El póster oficial del Mundial 2026 nace como un llamado a la unidad, según explicaron en una entrevista con EFE los artistas de Canadá, Estados Unidos y México que dieron vida a la obra, destacando que la pieza busca tender puentes entre las naciones participantes por encima la creciente polarización y los conflictos globales.

Redacción deportes. Primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil, segunda cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, en Goiânia, al que llega como líder de la categoría reina el español Pedro Acosta por delante del italiano Marco Bezzecchi y de los españoles Rubén Fernández y Jorge Martín, y con Marc Márquez, el defensor del título, obligado a reaccionar tras lo ocurrido en el GP de Tailandia.

Villarreal (Castellón). Una Real Sociedad al alza se cruza en el primer encuentro de la vigésima novena jornada en el camino del Villarreal, obligado a no fallar en su feudo de La Cerámica para no perder de vista al Atlético de Madrid y la tercera plaza de LaLiga EA Sports.

Redacción deportes. El Real Madrid, tercer clasificado, visita este viernes a las 19.00 horas al Zalgiris Kaunas en la jornada 32 de la Euroliga con la intención de sumar un nuevo triunfo que consolide su privilegiada posición y prolongue su buena racha en la máxima competición continental.

Miami (EE.UU). El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, vuelve a la competición tras su derrota en las semifinales de Indiand Wells, y lo hace debutando en el Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami, un torneo que ya ganó hace cuatro años.

Mundiales de atletismo de pista cubierta, en Torun (Polonia) (hasta 22).

- Rally-raid de Portugal, 2ª prueba del Mundial de la especialidad (hasta 22).

- Mundial de Fórmula E. 6ª prueba, en Madrid (Circuito del Jarama). Entrenamientos libres 1 (15.30-16.25 GMT). (FOTO)

- Euroliga. 32ª jornada: Zalgiris Kaunas-Real Madrid (19.00).

- NBA: Brooklyn Nets-New York Knicks y Detroit Pistons-Golden State Warriors (00.30), Houston Rockets-Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies-Boston Celtics y Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers (01.00) y Denver Nuggets-Toronto Raptors (02.00).

- Previa de la 117 Milán-San Remo primer gran monumento de la temporada en la que se verán las caras el esloveno Tadej Pogacar, en lucha por su primera "sanremo", y el neerlandés Mathieu Van der Poel.

- 24 edición de la clásica belga Bredene Koksijde.

- Luis de la Fuente, seleccionador español, da la lista de convocados para la ventana de marzo (11.30) y David Gordo, técnico de la sub-21, también anuncia sus jugadores elegidos para la ventana de partidos de marzo (Ciudad del Fútbol de Las Rozas) (FOTO) (VÍDEO)

- LaLiga EA Sports. 29ª jornada (FOTO): Villarreal-Real Sociedad (20.00).

. Previas de los partidos Elche-Mallorca, Espanyol-Getafe, Levante-Oviedo, Osasuna-Girona y Sevilla-Valencia.

- Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, da la lista de convocados para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos (12.30) (FOTO) (VÍDEO)

- Thomas Tuchel, da la lista de convocados para los partidos amistosos de Inglaterra ante Uruguay y Japón.

- Liga italiana (jornada 30) (FOTO): Cagliari-Nápoles (17:30).

- Liga francesa (jornada 27): Lens-Angers (19:45)

- Liga inglesa (jornada 31): Bournemouth-Manchester United (20:00)

- LIV Golf. Torneo de Sudáfrica, en Steyn City, (hasta 22).

- DP World Tour. Hainan Classic, en el Mission Hills Resort Haikou de Isla Hainan (China) (hasta 22).

- PGA Tour. Valspar Championship, en el Innisbrook Resort and Golf Club de Palm Harbor, Florida (EEUU) (hasta 22).

- Entrenamientos libres (12.00 a 19.35) del Gran Premio de Brasil, 2ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, en Goiânia.

- Prueba de la Copa del Mundo de natación artística en París (hasta 19)

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes

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