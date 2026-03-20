Attaoui: "He cumplido con la táctica de carrera"

El cántabro, quien admitió que al final se encontró "superbien", explicó que el planteamiento era salir desde atrás, aguantar lo máximo posible, ser muy paciente, porque "otro día habría cambiado a falta de 250" metros.

"He visto que la carrera era muy rápida, que en el último dos (200) iba a petar más de uno y he cambiado con todo a falta de 150 y no me ha costado nada pasarles Me he colocado a la par de (Eliott) Crestan, hemos entrado juntos, controlando un poco y muy contento", apuntó Attaoui, que ahora tratará de "descansar lo máximo posible y mañana a por todas otra vez".

El plusmarquista español al aire libre disputará este sábado la semifinal. Correrá la segunda manga ante grandes rivales, en la que también están el keniano Noah Kibet, el francés Jordan Terrasse, el argelino Slimane Moula, el estadounidense Cooper Lutkenhaus y el polaco Maciej Wyderka. Necesita acabar entre los dos primeros para acceder a la final.