DeChambeau conserva el liderato en Sudáfrica tras la segunda jornada

El golfista californiano, ganador el pasado domingo en Singapur, tuvo una ronda llena de sobresaltos, que comenzó con un 'eagle' y en la que acumuló siete 'birdies'.

Sin embargo, un doble 'bogey' en el hoyo 12, unido a otro 'bogey' en el sexto, le impidieron cobrar más ventaja al frente del torneo que se disputa en Steyn City, cerca de Johannesburgo, que se estrena en el calendario de la liga saudí, y acabó con un total de -14.

Puig, junto con el sudafricano Dean Burmester, fue el mejor de la segunda jornada, lo que le permitió saltar al segundo puesto con -12, igualado con el también local Branden Grace.

En su ronda, el golfista catalán hizo ocho 'birdies' y solo el 'bogey en el hoyo 14 hizo que no acabar con una tarjeta inmaculada.

El también español Rahm se mantuvo en su línea de solidez de los últimos torneos con cinco 'birdies' y un total de 66 golpes, para situarse con -11 en cuarta posición.

El exnúmero uno del mundo y líder de la general de LIV quedó empatado con Burmester, el mexicano Abraham Ancer y el estadounidense Charles Howell III, líder al término de la primera sesión con DeChambeau.

Ancer, que ya fue cuarto en Riad, primera prueba del circuito saudí de esta temporada, acabó con 65 golpes la segunda ronda.

Con opciones aún vivas de aspirar a la victoria están sus compañeros en el equipo Torque, el chileno Joaquín Niemann y el también mexicano Carlos Ortiz, ambos con -10, mientras que con -8 acabaron los españoles Sergio García y Josele Ballester.

El colombiano Sebastián Muñoz mejoró sus prestaciones y se situó con un total de -5.