Polideportivo
20 de marzo de 2026 - 09:25

La ucraniana Mahuchikh, primera campeona en Torun

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Redacción deportes, 20 mar (EFE).- La ucraniana Yaroslava Mahuchikh, oro olímpico en París 2024, se ha convertido en la primera campeona en los Mundiales de atletismo en pista cubierta de Torun (Polonia), al imponerse en la final de salto de altura, en la que hubo tres platas.

Por EFE

La atleta de Dnipropetrovsk, de 24 años, vigente plusmarquista mundial con 2,10 metros se impuso con una marca de 2,01 metros con la que superó a sus tres rivales, que empataron en el segundo puesto, la australiana Nicola Olyslagers, que no pudo revalidar el título obtenido en las dos ediciones precedentes en Glasgow y Nankin, la serbia Angelina Topic y la también ucraniana Yulia Levchenko, iagualadas con 1,99.

Las cuatro llegaron sin nulos hasta superar 1,99, pero con 2,01 tan solo pudo Mahuchikh, que se quedó sola y pidió 2,06 para tratar de batir el récord de los Campeonatos que posee con 2,05 la búlgara Stefka Kostadinova desde los Mundiales de Indianápolis 1987, pero no pudo conseguirlo.