La ucraniana Mahuchikh vuelve a reinar y Kostadinova sigue vigente

La atleta de Dnipropetrovsk, de 24 años, vigente plusmarquista mundial con 2,10 metros se impuso con una marca de 2,01 metros con la que superó a sus tres rivales, que empataron en el segundo puesto, la australiana Nicola Olyslagers, que no pudo revalidar el título obtenido en las dos ediciones precedentes en Glasgow y Nankin, la serbia Angelina Topic y la también ucraniana Yulia Levchenko, iagualadas con 1,99.

Las cuatro llegaron sin nulos hasta superar 1,99, pero con 2,01 tan solo pudo Mahuchikh, que se quedó sola y pidió 2,06 para tratar de batir el récord de los Campeonatos que posee con 2,05 Kostadinova desde los Mundiales de Indianápolis 1987, pero no pudo conseguirlo.

La exsaltadora búlgara mantiene de paso otro récord. Es la única mujer que ha ganado tres títulos mundiales consecutivos de salto de altura en pista cubierta. La derrota de la siempre sonriente Olyslagers le asegura mantenerlo más tiempo

Y es que el plan de Mahuchikh esa temporada, con menos completiciones pero una preparación meticulosa, le hizo recuperar el trono perdido ante la saltadora 'aussie' en una competición a la que acudió con menos desgaste, pero tras dar avisos de sus competitividad intacta después de conseguir 2,03 en Lviv, el mejor registro de la campaña, y ganar también en Karlsruhe con 2,01 y en el Campeonato de su país con 1,96.

Olyslagers se tiene que conformar con su séptima medalla en un campeonato global, con lo que iguala en la cabeza de atletas de su país de la historia con Slly Pearson y Shirley de la Hunty.