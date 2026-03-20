Las españolas buscan plaza para la fase final en los dos torneos de la gira sudamericana

La denominada categoría 'SVNS 2' estrena formato esta temporada con tres torneos -el primero se celebró hace un mes en Nairobi y el último se jugará la semana próxima en Sao Paulo (Brasil)- de seis participantes disputados en formato de liguilla y plazas en las tres etapas finales para los cuatro mejor clasificados.

El equipo nacional se medirá en la jornada del sábado con Sudáfrica (15:23, hora española), Brasil (18:11) y Kenia (20:59) para cerrar su participación el domingo frente a Argentina (18:46) y China (21:16).

España, que sumó en la capital keniana los 16 puntos correspondientes al tercer puesto -por detrás de Argentina y Sudáfrica- emprende esta gira sudamericana con la novedad de María Calvo, una experimentada delantera que vuelve recuperada de la lesión de rodilla que le ha tenido más de un año en el dique seco.

Además, Mariví Ribera hará debutar en el circuito principal a Amets Ulibarri, ala zaragozana de 19 años, y a Ana Cortés Ekobo, zaguera de la misma edad del Complutense Cisneros que fue el pasado verano la más joven participante del Mundial de XV celebrado en Inglaterra.

El resto de las convocadas son Carlota Caicoya, Abril Camacho, Carmen Miranda, Silvia Morales, María García Gala, Olivia Fresneda, Dennise Gortázar, Marta Fresno, Marta Cantabrana, Paula Requena y Juana Stella.