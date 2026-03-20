LeBron James iguala récord de partidos jugados en la NBA y Doncic anota 60 puntos

LeBron eterno

LeBron James igualó la marca de 1.611 partidos disputados que Parish ostentó en solitario durante casi tres décadas, en la victoria de Los Angeles Lakers de visita ante Miami Heat por 134-126.

El alero, de 41 años, fue duda hasta último momento pero finalmente fue parte del quinteto inicial del duelo ante Miami, el equipo con el que ganó dos anillos en 2012 y 2013.

Parish, leyenda de los Boston Celtics, también jugó 1.611 partidos a lo largo de 21 temporadas (1976-1997) en activo.

Uno de los mejores jugadores de la historia, King James no deja de acumular récords en una carrera que todavía se desconoce si concluirá a final de esta temporada.

LeBron ya era desde febrero de 2023 el máximo anotador histórico de la NBA, tras desbancar a Kareem Abdul-Jabbar, y es poseedor de otras marcas como la de más temporadas (23) y Juegos de las Estrellas (22) disputados.

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Apenas el 5 de marzo agrandó su colección de hitos con el récord de más tiros anotados, que le arrebató también a Abdul-Jabbar.

“No solo compite contra toda la liga, sino también contra el Padre Tiempo”, dijo el entrenador de Miami, Erik Spoelstra. “Y le está haciendo la vida imposible al Padre Tiempo”.

Este jueves, en Miami, LeBron se dio el gusto de conseguir un triple doble con 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias para secundar al esloveno Luka Doncic, que tuvo una actuación descollante con 60 puntos anotados.

“La forma en que está jugando es increíble de ver”, dijo Doncic sobre LeBron. El esloveno, el máximo anotador de la NBA, encestó 18 de 30 tiros, incluidos nueve triples, camino a su segundo partido de más de 50 puntos de la temporada. Había anotado 51 en una victoria ante Chicago Bulls también este mes.

Esta octava victoria al hilo de los Lakers los ha llevado a escalar del sexto al tercer puesto en la Conferencia Oeste, donde el segundo, San Antonio Spurs, se ha unido ahora en los playoffs a los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder, ya clasificados.

Wemby guía a los Spurs a los playoffs

El pívot francés Victor Wembanyama anotó la canasta ganadora que le dio a los Spurs la victoria 101-100 sobre Phoenix Suns y con ella la clasificación a los playoffs, en la primera visita de San Antonio a la postemporada desde 2019.

Los Spurs perdían por 10 a falta de 4:50 minutos por jugar. Estaban cinco abajo con 1:01 restante, cuando Wembanyama encestó un par de tiros libres y De’Aaron Fox atacó el aro para una bandeja que redujo la desventaja a uno con 26,6 segundos en el reloj.

Los Spurs cerraron a Devin Booker, obligando a los Suns a pedir un tiempo muerto y, en el saque posterior, Wembanyama cometió falta sobre el novato Rasheer Fleming, quien falló ambos tiros libres.

Cuando la canasta de Wemby por encima de Oso Ighodaro besó la red, el público en el Frost Bank Center, en San Antonio, enloqueció.

“No habíamos tenido un partido así en un buen tiempo” , dijo Wembanyama, quien fue el máximo anotador con 34 puntos y añadió 12 rebotes.

“Se siente bien saber que todavía lo tenemos”.

La estrella francesa de 22 años trataba de mantener una postura mesurada ahora que su primer viaje a los playoffs es una realidad.

“Claro que el primer instinto es sentirse orgulloso y disfrutarlo porque somos parte de esto”, dijo. “Pero la clave para mí es intentar no preocuparse” hasta terminar la temporada regular.