Pugna por dar un gran paso hacia la tranquilidad

El equipo que entrena el argentino Matías Almeyda, tras cinco jornadas sin perder, aunque con solo un triunfo por cuatro empates, salió goleado (5-2) el pasado domingo del Camp Nou, donde le opuso nula resistencia al Barcelona, con lo que ha tocado reflexionar ante la cita frente al Valencia, rival con el que en la primera vuelta empató a uno después de que los locales igualaran en la prolongación.

El Sevilla, con treinta puntos aún en disputa, está con cinco de ventaja sobre la zona de descenso que ahora marca el Elche, mientras que el Valencia acude al partido con un punto más. Ningún equipo de la zona baja quiere darse por muerto y la lucha por eludir las tres últimas posiciones está muy viva, por lo que el encuentro de Nervión no es uno más.

En el caso del Sevilla, jugar como local es un suplicio y de los catorce partidos disputados hasta ahora en el Sánchez-Pizjuán solo ha ganado cuatro, con otros cuatro empatados y seis perdidos, a lo que añade que es el equipo más goleado de la categoría, con 47 tantos encajados.

Para recibir al Valencia, el preparador argentino recupera al defensa Kike Salas, quien ha sido titular en las últimas semanas pero que, debido a una lesión en el gemelo interno, no jugó en Barcelona, y también tiene a su disposición al delantero francés Neal Maupay y el extremo suizo Rubén Vargas, quienes ya jugaron la segunda parte del encuentro del Nou Camp.

El defensa César Azpilicueta no pudo acabar el encuentro de hace dos jornadas ante el Rayo por un problema físico y no jugó en Barcelona, pero en esta ocasión podría volver a la titularidad en un equipo en el que las bajas son el delantero Gerard Fernández 'Peque', por una rotura parcial de ligamento en el tobillo izquierdo, y el central brasileño Marcao Teixeira, por una fractura en el hueso escafoides del pie izquierdo.

El que seguirá sin sentarse en el banquillo sevillista es Almeyda, que cumplirá el quinto partido de sanción -Getafe, Betis, Rayo, Barcelona y Valencia- de los siete con los que fue castigado tras su expulsión ante el Alavés, aunque posteriormente el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) le redujo uno.

El Valencia visita el Ramón Sánchez-Pizjuán después de la dolorosa derrota ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. El equipo de Carlos Corberán cortó su buena dinámica de resultados con una derrota por la mínima en casa del colista en un partido que el propio técnico valencianista definió como “nefasto”.

La imagen que dejó no tuvo nada que ver a la mostrada hasta el momento en la segunda vuelta de la competición, en la que habían dado un salto clasificatorio gracias a sumar cinco victorias en ocho partidos, dos de ellas consecutivas antes de visitar al equipo carbayón.

Pero en la capital del Principado de Asturias el equipo se desdibujó y ahora en Sevilla tratará de volver a enderezar el rumbo con una victoria a domicilio para seguir alejándose del descenso y poder mirar más hacia arriba que hacia abajo.

Pese a no sumar nada en Oviedo, el Valencia solo ha visto reducido en un punto su margen con el descenso. De estar a siete puntos de distancia ha pasado a estar a seis. Pero si pierden en Sevilla la consecuencia sería mayor, pues el equipo hispalense solo está un punto por detrás de ellos y les adelantaría en la clasificación.

Además de las ya conocidas bajas de los lesionados y operados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala, el Valencia no podrá contar con el lateral derecho Thierry Rendall por lesión y con el centrocampistas Filip Ugrinic, con problemas en el tendón rotuliano.

Ante la ausencia del lateral portugués, el argentino Renzo Saravia tiene su primera gran oportunidad de debutar como valencianista, puesto que aún no ha jugado desde su llegada en febrero hasta el final de temporada para suplir la baja de larga duración de Dimitri Foulquier.

Saravia es el único futbolista disponible de esa demarcación y, después de seguir un plan específico de entrenamiento porque no compite desde el 7 de diciembre con el Atlético Mineiro, Carlos Corberán debe decidir si está preparado.

Una opción es que Saravia salga de inicio y otra es que sea el central Unai Núñez quien ocupe esa posición como ya ha hecho cuando no estaba disponible el portugués. Esa posición también la ha ocupado Luis Rioja como carrilero, que fue suplente en el último partido.

Corberán introdujo a Danjuma en el lugar del sevillano, que podría volver al once inicial para formar el ataque que le dio las últimas dos victorias al Valencia.

En cuanto a Ugrinic, su puesto lo podría ocupar el argentino Lucas Beltrán, que tras superar unos problemas en la rodilla ya jugó unos minutos en Oviedo.

Sevilla: Odysseas; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow; Juanlu, Oso; y Akor Adams.

Valencia: Dimitrievski; Saravia o Unai Núñez, Núñez o Tárrega, Cömert, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Ramazani; Beltrán y Sadiq.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.