Trayvon Bromell da primero en los 60 metros lisos

Bromell, que también tiene dos bronces universales al aire libre en Pekín 2015 y Eugene 2022, aprovechó su gran salida para ganar su carrera pese a dejarse ir al final con un tiempo de 6.52, una centésima menos que el belga Simon Verherstraeten, segundo también en el cómputo global.

No obstante, ninguno del resto de favoritos falló y superó esta primera criba. Estarán en semifinales también los jamaicanos Bryan Levell (6.53), Kishane Thompson (6.56), subcampeón mundial y olímpico de 100, y Ackeem Blake (6.59), el estadounidense Jordan Anthony (6.54), que es el líder del año, y el británico Jeremiah Azu (6.54), defensor del título.