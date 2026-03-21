Polideportivo
21 de marzo de 2026 - 10:40

Attaoui no le teme a nadie en la final

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Redacción deportes, 21 mar (EFE).- El cántabro Mohamed Attaoui, clasificado para la final de los 800 metros de los Mundiales en pista cubierta de Torun (Polonia), aseguró que todos los rivales en la final de este domingo serán "durísimos" pero que él no le teme a nadie.

Por EFE

Attaoui, que respeta a todos los rivales, volvió a sacar provecho a una carrera en la que comenzó a cola de grupo y poco a poco fue remontando hasta conseguir la segunda posición que daba el pase a la lucha por las medallas.

El cántabro, subcampeón europeo al aire libre en Roma 2024, explicó que así va "comodísimo" y que es su "forma de correr", lo que le funciona habitualmente, aunque en esta ocasión le costó el hecho de tener que frenar para rebasar al argelino Slimane Moula y volver a reaccionar para seguir su remontada hacia la clasificación.

Apuntó, sobre su nuevo récord nacional, que ya dijo la semana pasada que "tenía más en las piernas" y que sabía que tenía que correr en 1:44 para tener opciones, y añadió que "lo importante es ganar la final", en la que verá con su entrenador, Thomas Dreissigacker, qué planificación hacen.