Attaoui no le teme a nadie en la final

Attaoui, que respeta a todos los rivales, volvió a sacar provecho a una carrera en la que comenzó a cola de grupo y poco a poco fue remontando hasta conseguir la segunda posición que daba el pase a la lucha por las medallas.

El cántabro, subcampeón europeo al aire libre en Roma 2024, explicó que así va "comodísimo" y que es su "forma de correr", lo que le funciona habitualmente, aunque en esta ocasión le costó el hecho de tener que frenar para rebasar al argelino Slimane Moula y volver a reaccionar para seguir su remontada hacia la clasificación.

Apuntó, sobre su nuevo récord nacional, que ya dijo la semana pasada que "tenía más en las piernas" y que sabía que tenía que correr en 1:44 para tener opciones, y añadió que "lo importante es ganar la final", en la que verá con su entrenador, Thomas Dreissigacker, qué planificación hacen.