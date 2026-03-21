Bélgica gana la nueva prueba de los Mundiales, el 4x400 mixto

Los belgas dominaron con claridad toda la carrera desde la posta inicial de Sacoor. Además, se viero beneficiados por la caida en el momento del primer cambio de los equipos de Estados Unidos y Países Bajos y ya no encontró obstáculo alguno.

Marcaron un tiempo de 3:15.60 para colgarse el oro por delante de los españoles Markel Fernández, Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás (3:16.96), y de los jamaicanos Delano Kennedy, Shana Kaye Anderson, Kimar Farquharson y Leah Anderson (3:17.13).

En cambio, estos fueron descalificados posteriormente por una irregulaidad en el primer y polémico cambio, y se concedió el bronce a los polacos Kajetan Duszynski, Anna Gryc, Marcin Karolewski y Justyna Swiety-Ersetic (3:17.44).

Con Bélgica inalcanzable la lucha se centró en los dos lugares restantes del podio entre España, Jamaica y Polonia que se resolvió a favor de los hispanos, beneficiados por esa caída, lo que les permitió escalar posiciones rápidamente para meterse en la pugna y rematar en la última recta con una magnífica llegada de Blanca Hervás, que esta tarde disputará la final individual.

Jamaica celebró el bronce pero minutos después recibió la noticia de su descalificación que le apartó del podio en beneficio del equipo anfitrión.