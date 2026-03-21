David Cantero, cuarto, se queda a las puertas del podio en la Copa del Mundo de China

El valenciano llegó catorce segundos después que el británico Oliver Conway que finalizó la carrera en 51:00 minutos exactos.

La clave de la carrera estuvo en la primera prueba de natación, en la que David Cantero tuvo que remar desde el grupo perseguidor para no perder la pista al líder.

Cantero consiguió remontar en los últimos 5 kilómetros de carrera, pero eso no fue suficiente para lograr vencer al tercer clasificado, el británico Hugo Milner, que entró con cinco segundos de desventaja que Conway (00:51:05) y a 3 del alemán Tim Hellwing a tan solo dos segundos de diferencia (00:51:02).

Esta es la segunda parada del circuito internacional, tras la de Lanzarote, que se disputó sobre distancia esprint con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.