DeChambeu mantiene el liderato en Sudáfrica en la tercera jornada, Rahm y Puig muy cerca

El californiano, con un total de 64 golpes y -21 volvió a brillar y le permite aumentar sus opciones para la ronda final que se disputa este domingo, aunque notó durante toda la jornada la presión de su rival, Branden que se quedó a tan solo dos golpes de él. Mientras tanto, la lucha por el podio se apretó en esta tercera jornada, con el empate a -18 del mexicano Abraham Ancer y el español Jon Rahm.

Por detrás, en quinta posición, con -17 hubo un triple empate entre el sudafricano Dean Burmester, el belga Thomas Detry y el español David Puig, quien se mantiene con opciones de podio en este torneo.

Entre los españoles, cerrando el top 10 Sergio García con -15 y Josele Ballerter con -14 y en el puesto 18 con -12 Luis Masaveu.