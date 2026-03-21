Dos alpinistas muertos por una avalancha en los Alpes italianos

El balance provisional confirmado es de dos fallecidos y un herido grave, según informa a EFE fuentes del cuerpo del Socorro Alpino, que intervino en el lugar, aunque los primeros datos indican que el desprendimiento afectó a al menos diez alpinistas.

Los socorristas no han informado del estado del resto de personas afectadas, presumiblemente heridas leves, pero temen que una siga desaparecida.

La avalancha ha tenido lugar en las montañas del municipio de Val Ridanna, en la región italiana de Alto Adige, cerca de la frontera con Austria, a unos 2.300 metros de altitud.

Tras la petición de auxilio de otros alpinistas que formaban parte del grupo, se activó el protocolo de emergencia enviando al lugar a efectivos de la Guardia de Finanza (policía fronteriza italiana) y seis helicópteros medicalizados, explican las fuentes.

Además, se ha puesto en guardia a los hospitales más cercanos al lugar: los de las ciudades italianas de Bolzano, Merano y Bressanone y el de la ciudad austríaca de Innsbruck.