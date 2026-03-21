El suizo Ehammer se corona campeón del heptatlón con un nuevo récord del mundo

Ehammer, que sumó su segunda corona universal tras la lograda en 2024 en Glasgow, superó en veinticinco unidades la anterior plusmarca universal en posesión del estadounidense Ashton Eaton con un total de 6.645 puntos desde el año 2012.

Un nuevo récord del mundo que el 'combinero' helvético comenzó a cimentar desde la dos primeras pruebas los 60 metros lisos, en los que Ehammer firmó unos espectaculares 6.69 segundos, y el salto de longitud, la especialidad en la que el suizo se colgó el bronce en los Mundiales al aire libre de 2022.

Circunstancia que Simon Ehammer no desaprovechó para afianzarse con un salto de 8,15 metros en la primera plaza de la clasificación, que no abandonaría tras el paso por el lanzamiento de peso, donde firmó un mejor intento de 14,87 metros, y el salto de altura, donde logró una marca de 2,02 metros.

Pero fue este domingo, cuando el atleta suizo dio el paso definitivo para establecer la nueva plusmarca al volar en los 60 metros valla, que Ehammer completó en unos estratosféricos 7.52 segundos, la mejor marca de todos los tiempos en una prueba de combinadas.

Una sensacional actuación a la que el helvético, que cumplió 26 años el pasado mes de febrero, dio continuidad en el salto con pértiga, donde alcanzó los 5,30 metros, para completar las seis primeras pruebas con un total de 5.808 puntos a 837 unidades del récord mundial.

Plusmarca universal que el suizo lograría superar si era capaz de correr los 1.000 metros, la prueba que ponía fin a la competición, en 2:43.26 minutos, un segundo y medio más que su mejor marca personal, los 2:41.76 que logró el pasado año en los Europeos bajo techo de Apeldoorn.

No falló Ehammer, que pese a sufrir completó el kilómetro en un tiempo de 2:41.04 minutos que le aseguró la medalla de oro y el récord mundial con un total de 6.670 puntos.

Trescientas más que el estadounidense Heath Baldwin, plata con 6.337 unidades, y cuatrocientas más que el también estadounidense Kyle Garland, que completó el podio con un total de 6.245 puntos.