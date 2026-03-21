El ucraniano Doroshchuk destrona Woo en altura; el mexicano Portillo, histórica plata

A Doroshchuk, bronce en los Europeos al aire libre de Roma 2024 con 2,26 metros y en los Campeonatos continentales bajo techo de Apeldoorn 2025 con 2,34, le bastó en esta ocasión con rebasar el listón a una altura de 2,30 para coronarse campeón universal, la peor marca de la historia para ganar.

Logró dicha marca sin cometer nulo alguno y ganó por ello al mexicano Portillo, que celebró a lo grande el éxito, alcanzado gracias a saltar 2,30 en su tercer intento, porque de haberlo fallado se habría quedado fuera de un podio que cerraron empatados con 2,26, el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Woo, que perdió la ocasión de lograr su tercer título universal en pista cubierta.

La plata del 'chapulín' Portillo, que llegó con una mejor marca de 2,28 y que , supera las otras dos medallas que logró México a lo largo de la historia de esta competición tras los bronces de Ernesto Cantó en los 5 kilómetros marcha en Indianápolis 1987 y de Alejandro Cárdenas en el 400 de Maebashi 1999.