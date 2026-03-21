Embacher vuela en Vikersund y aprieta la general

La Copa del Mundo de vuelo de esquí, reducida esta temporada a seis concursos individuales repartidos entre los trampolines gigantes de Kulm, Vikersund y la tradicional clausura de Planica, llegó a la penúltima escala con Prevc al mando después de haber impuesto su autoridad en las dos citas disputadas en Austria.

Pero Vikersund dibujó otro guion. Embacher firmó dos vuelos largos y consistentes (232 y 225 metros) para alcanzar la victoria con una ventaja clara en la puntuación total (459,1 puntos) con la que confirmó su candidatura al pequeño globo de cristal y devolvió toda la emoción a la general.

A su estela emergió la figura inesperada del japonés Naito, capaz de alcanzar una de las mayores distancias del concurso (240 metros en su primer salto), mientras Forfang sostuvo el orgullo local con un podio celebrado por las gradas noruegas.

Más discreto se mostró Prevc (dos saltos de 211 y 218,5 metros), que no encontró la brillantez de semanas anteriores y vio reducida su renta en el momento clave del calendario.

La especialidad del vuelo de esquí comenzó el curso con el doble triunfo del propio Prevc en Bad Mitterndorf, resultados que le situaron al frente de la clasificación antes de la llegada del circuito a los trampolines gigantes de más de doscientos metros. La victoria de Embacher en Vikersund alteró ese equilibrio y dejó abierta la pelea por el título a falta todavía de tres concursos.

La competición continuará este domingo en el mismo escenario noruego con una nueva prueba individual puntuable para la general antes del desenlace final previsto en Planica, donde se decidirá la temporada.