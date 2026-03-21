Polideportivo
21 de marzo de 2026 - 13:20

Golf: DeChambeu mantiene el liderato en Sudáfrica

Bryson DeChambeau (derecha), líder del torneo de Sudáfrica de LIV.
Bryson DeChambeau (derecha), líder del torneo de Sudáfrica de LIV.LIV golf

El golfista estadounidense Bryson DeChambeau volvió a liderar el torneo de Sudáfrica de LIV, el circuito saudí de golf, este sábado después de la tercera jornada tras 64 golpes y mantiene dos golpes de ventaja sobre el sudafricano Grace Branden, mientras que los españoles Rahm y Puig se sitúan a tres y cuatro golpes, respectivamente, del líder.

Por ABC Color

El californiano Bryson DeChambeau, con un total de 64 golpes y -21 volvió a brillar y le permite aumentar sus opciones para la ronda final que se disputa este domingo, aunque notó durante toda la jornada la presión de su rival, Branden que se quedó a tan solo dos golpes de él.

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Mientras tanto, la lucha por el podio se apretó en esta tercera jornada, con el empate a -18 del mexicano Abraham Ancer y el español Jon Rahm.

Por detrás, en quinta posición, con -17 hubo un triple empate entre el sudafricano Dean Burmester, el belga Thomas Detry y el español David Puig, quien se mantiene con opciones de podio en este torneo.

Entre los españoles, cerrando el top 10 Sergio García con -15 y Josele Ballerter con -14 y en el puesto 18 con -12 Luis Masaveu. EFE