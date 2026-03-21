Julien Alfred y Zaynab Dosso, estandartes de un duelo tremendo

Ambas acuden a esta cita igualadas con 6.99 como mejor registro del mundo este invierno y están llamadas a jugarse el título en la gran final si no ocurre nada raro e inesperado en unas semifinales .

Alfred, que desde que logró su título universal bajo techo en Glasgow 2024 ha sido campeona olímpica de los 100 y subampeona de los 200 y el bronce en el hectómetro de los Mundiales al aire libre de Tokio 2025, marcó esta mañana 7.06 para ganar la serie 4, tan solo una centésima menos que Dosso, que corrió en la primera manga.

No obstante, en la penúltima serie la jamaicana Brianna Lyston igualó el tiempo de Alfred y la británica Dina Asher-Smith y la estadounidense Jacious Sears empataron con la italiana para ampliar una lucha que promete emociones.

Dosso, plata en la pasada edición de estos Mundiales en Nankin tras la suiza Mujinga Kambundji y que fue bronce en 2024, le tiene tomada la medida a esta pista, puesto que el mes pasado logró bajar por primera vez de los siete segundos. Esta noche quiere completar su colección de medallas universales bajo techo.

La luxemburguesa Patrizia van der Weken, bronce el año pasado en China y con el tercer mejor tiempo este año (7.01), fue la octava mejor en esta ronda con 7.14, justo por detrás de la polaca Ewa Swoboda (7.08), plata en Glasgow, y la jamaicana Jonielle Smith (7.13), aspirantes también a estar en la gran lucha final.