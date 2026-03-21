La italiana Silvestri, consciente tras una caída al vacío en la Milán San Remo femenina

En pleno descenso de la Cipressa, a menos de 20 kilómetros para el final, en una curva a derecha, una caída que involucró a varias ciclistas desencadenó en un accidente aún mayor unos segundos después.

Silvestri llegó en velocidad y, al estar en un ángulo ciego el resto de afectadas por la caída, no pudo esquivar la caída, con la mala fortuna de caer varios metros al vacío por detrás del quitamiedos, donde se encontraba una cuesta.

Después de varios minutos de incertidumbre y tras verse en la retransmisión cómo Silvestri quedó tendida e inmóvil en el suelo, los encargados de la crónica italiana televisiva de Rai confirmaron, gracias a información de la organización de la carrera, que la ciclista estaba consciente.