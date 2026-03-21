Pirovano gana en Noruega y se lleva el Globo de Cristal del descenso

Pirovano forjó su victoria en la Copa del Mundo estos dos últimos fines de semana al ganar el pasado los dos descensos de Val di Fassa (Italia) por una sola centésima y rubricó hoy un fin de temporada sensacional con otro triunfo que, además, supone un doblete para su país ya que Dominik Paris se había hecho horas antes con el primer puesto en el descenso masculino.

Este es el primer Globo que obtiene Laura, de 28 años, en su carrera deportiva.

La alemana Emma Aicher, ganadora en 2025 en esta pista y este sábado quinta a 0.37 de Laura Pirovano, una posición que le da 45 unidades, se queda a 95 puntos de la estadounidense Mikaela Shiffrin, que este sábado no compitió, en la lucha por el gran Globo de Cristal de la Copa del Mundo que se dilucidará entre este fin de semana y la próxima en esta final.

En el podio de Kvitfjell, pista olímpica de los Juegos de Lillehammer en 1994, la transalpina estuvo escoltada por la estadounidense Breezy Johnson, segunda, y la alemana Kira Weidle-Winkelmann, tercera, a 0.15 y 0.25, respectivamente, de la transalpina que paró el crono en 1:30.85

Cuarta fue la austriaca Ariane Raedler a 0.29 de la vencedora.