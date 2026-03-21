Sábado, 21 de marzo de 2026

Redacción deportes. Este sábado se disputa la segunda jornada de los Mundiales de atletismo de pista cubierta de Torun (Polonia)

Redacción deportes. El Mundial de MotoGP 2026 disputa su segundo gran premio, en el que el español Pedro Acosta (KTM) defiende su liderato por primera vez en la carrera esprint de esta tarde, en el Circuito Internacional Ayrton Senna de Brasil. El francés Johann Zarco (Honda) fue el viernes el más rápido de los entrenamientos ayudado por la lluvia.

Redacción deportes. El duelo más esperado del ciclismo actual entre Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel da brillo a la 117 edición de la Milán San Remo, la "classicissima", primer monumento de la temporada, un reto especial para el esloveno cuádruple ganador del Tour de Francia y la opción para el neerlandés de lograr un triplete que igualaría los que ya tiene en Flandes y Roubaix.

Madrid. Atlético de Madrid y Real Madrid, clasificados esta semana para los cuartos de final de la Liga de Campeones, preparan este sábado el derbi de la capital de España que se disputará mañana en el estadio Bernabéu.

Madrid. La Fórmula E se estrena en Madrid este sábado con un e-Prix en el circuito Madrid Jarama-Race que será la sexta prueba del campeonato de monoplazas 100% eléctricos. Hasta la fecha, cinco ganadores diferentes y una pugna por el mundial en solo seis puntos: el alemán Pascal Wehrlein, con 68, y el suizo Edoardo Mortara, con 62.

. Entrenamientos libres 2, sesión de clasificación y carrera (14.05-15.00 GMT).

Mundiales de atletismo de pista cubierta, en Torun (Polonia) (hasta 22)(FOTO).

- Rally-raid de Portugal, 2ª prueba del Mundial de la especialidad (hasta 22).

- Mundial de Fórmula E. 6ª prueba, en Madrid (Circuito del Jarama). Entrenamientos libres 2 (07.30-08.25 GMT), sesión de clasificación (9.40 a 10.48 GMT) y carrera (14.05 a 15.00 GMT). (FOTO)

- El neerlandés Max Verstappen participa en las 24 horas de Nurburgring con Mercedes

- NBA (-1 GMT): Washington Wizards-Oklahoma City Thunder (22.00), Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers y Orlando Magic-Los Angeles Lakers (00.00), Atlanta Hawks-Golden State Warriors,Houston Rockets-Miami Heat y San Antonio Spurs-Indiana Pacers (01.00), Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers (01.30), Utah Jazz-Philadelphia 76ers (02.30) y Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (03.00).

- España. Liga Endesa. 23ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Baxi Manresa-UCAM Murcia (18.00), MoraBanc Andorra-Surne Bilbao Basket (19.00), Unicaja-La Laguna Tenerife (20.00) y Casademont Zaragoza-San Pablo Burgos (21.00).

- Milán-San Remo masculina y femenina (FOTO).

- Finales de la Copa del Mundo, en Lillehammer (Noruega). Descensos masculino y femenino

- Copa del Mundo. Prueba en Vikersund (Noruega)

- España. LaLiga EA Sports. 29ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Elche-Mallorca (14.00), Espanyol-Getafe (16.15), Levante-Oviedo (18.30), Osasuna-Girona (18.30), Sevilla-Valencia (21.00).

. Informaciones previas al derbi regional del domingo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

- Liga inglesa (jornada 31)(-1 GMT): Brighton-Liverpool (13:30), Fulham-Burnley (16:00), Everton-Chelsea (18:30) y Leeds-Brentford (21:00)

- Previa de la final de la Copa de la Liga Manchester City-Arsenal

- Liga alemana (jornada 27)(-1 GMT): Bayern Múnich-Unión Berlín (FOTO) (15:30) y Borussia Dortmund-Hamburgo (18:30).

- Liga francesa (jornada 27)(-1 GMT): Niza-PSG (21:00).

- Liga italiana (jornada 30) (FOTO)(-1 GMT): Milan-Torino (18:00) y Juventus-Sassuolo (20:45)

- Argentina. Continúa la duodécima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Vélez Sarsfield-Lanús, Defensa y Justicia-Unión, Newell's-Gimnasia de Mendoza, Independiente-Talleres y Belgrano-Racing Club.

- Honduras. Previa de la decimocuarta jornada del torneo Clausura hondureño.

- Chile. Inicio del nuevo torneo Copa de la Liga en el fútbol chileno.

- LIV Golf. Torneo de Sudáfrica, en Steyn City, (hasta 22).

- DP World Tour. Hainan Classic, en el Mission Hills Resort Haikou de Isla Hainan (China) (hasta 22).

- PGA Tour. Valspar Championship, en el Innisbrook Resort and Golf Club de Palm Harbor, Florida (EEUU) (hasta 22).

- Entrenamientos libres (11.40 a 13.40 GMT), sesiones de clasificación (13.50 a 17.20 GMT) y carrera al esprint de MotoGP (18.00 GMT) del Gran Premio de Brasil, 2ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, en Goiânia.

- Mundial de motocross. 2ª cita: MXGP de Andalucía, en Almonte (Huelva). Manga de clasificación

- Prueba de la Copa del Mundo de natación artística en París (hasta 19)

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes