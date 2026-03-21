Súper Rugby Américas: Yacaré XV no levanta cabeza

Los Yacaré jugaron en Corrientes contra el equipo tucumano, perdiendo finalmente por 28-22, sin lograr remontar en el marcador.

Lea mas: M18 viaja a Rosario para el World Rugby Challenge

El duelo se desarrolló en Aranduróga RC, donde los albirrojos utilizaron su localía con el propósito de promocionar y expandir el certamen en dicha región.

* Lindo gesto. Un hecho singular en el juego sabatino fue la utilización de medias de distintos colores, como adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down.

El próximo partido de los reptiles será contra Peñarol de Uruguay, de visitante, este viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para culminar la rueda quedará el juego de la octava fecha contra Dogos de Argentina, en el “Héroes de Curupayty”.

Posiciones

Faltando solo el partido de Pampas vs. Cobras, que será este domingo, la tabla está así:

Dogos 21 puntos, Tarucas 18, Pampas 16, Capibaras 15 (Argentina), Peñarol y Selknam (Chile) 10, Yacaré y Cobras (Brasil) 5.