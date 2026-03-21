Triatletas de más de 50 países compiten en Panamá por plazas al Mundial de IRONMAN 70.3

La competencia se desarrollará en el litoral Pacífico de la ciudad de Panamá, con la prueba de natación de 1,9 kilómetros disputándose en aguas del Canal de Panamá, uno de los escenarios más emblemáticos del país y un atractivo distintivo dentro del circuito internacional de la franquicia.

Tras salir del agua, los participantes también enfrentarán un circuito de ciclismo de 90 kilómetros, en un trazado que conectará la Calzada de Amador con la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo y cerrarán la competencia con 21,1 kilómetros de carrera a pie, en un circuito cerrado, que tendrá como escenario la Calzada de Amador.

"Alcanzar más de 1.500 atletas marca un hito para Panamá y establece un récord desde que se celebra la competencia en el país. En su quinta edición, el IRONMAN 70.3 Panamá consolida su crecimiento sostenido y posiciona al país como una sede estratégica dentro del circuito global", afirmó en la presentación del evento la directora de carrera, Rina Aguirre.

Aguirre destacó que el evento continúa consolidándose como una cita clave del triatlón en América Latina y una oportunidad importante para que 50 atletas (25 hombres y 25 mujeres) que buscan su clasificación al campeonato mundial, que se dará en septiembre en Niza, Francia.

El evento, subrayan los organizadores, agotó sus cupos desde diciembre de 2025, reflejando el creciente interés de la comunidad deportiva internacional en competir en Panamá.

Más allá del ámbito deportivo, la competencia se ha convertido en un importante dinamizador económico. En los últimos cinco años, según datos de los organizadores, ha generado un impacto superior a 20 millones de dólares, beneficiando sectores como la hostelería, el transporte, la gastronomía y el comercio local.