Alex Ovechkin anota su gol número 1.000 en la NHL

Ovechkin, de 40 años, se había convertido el año pasado en el máximo anotador en la historia de la temporada regular de la NHL, al superar los 894 goles anotados precisamente por Gretzky.

El jugador ruso marcó su gol 1.000 en el tercer período del partido de los Capitals contra los Colorado Avalanche, terminado con derrota 2-3 para el equipo capitalino.

Los Capitals son duodécimos en la Conferencia Este de la NHL.

Ovechkin marcó 923 goles en la temporada regular y 77 en la postemporada, para un total de 1.000.