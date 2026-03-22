Polideportivo
22 de marzo de 2026 - 21:00

Alex Ovechkin anota su gol número 1.000 en la NHL

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Chicago (EE.UU.), 22 mar (EFE).- El ruso Alex Ovechkin, de los Washington Capitals, anotó este domingo el gol número 1.000 de su carrera en la NHL, entre temporada regular y 'playoffs', y se sumó al legendario canadiense Wayne Gretzky como únicos jugadores capaces de alcanzar esa cifra.

Por EFE

Ovechkin, de 40 años, se había convertido el año pasado en el máximo anotador en la historia de la temporada regular de la NHL, al superar los 894 goles anotados precisamente por Gretzky.

El jugador ruso marcó su gol 1.000 en el tercer período del partido de los Capitals contra los Colorado Avalanche, terminado con derrota 2-3 para el equipo capitalino.

Los Capitals son duodécimos en la Conferencia Este de la NHL.

Ovechkin marcó 923 goles en la temporada regular y 77 en la postemporada, para un total de 1.000.