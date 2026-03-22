El brasileño Fellipe Santos vuelve a coronarse en el IRONMAN 70.3 de Panamá

Santos se impuso en esta ocasión con un tiempo de 3:48.57 horas, para aventajar al italiano Giacomo Mevio, quien empleó un tiempo de 3:56.19 en el segundo lugar, y del francés Marc-Antoine Garguet, tercero en la clasificación con un guarismo de 4:02.36.

En la categoría femenina la ganadora fue la paraguaya Susana Guillén, con un registro de 4:30.37 horas, seguida de la colombiana Stefanía Ramos, con 4:33.13, y de la dominicana Brenda Schaup, con 4:33.19.

La capital panameña acogió este domingo la quinta edición del IRONMAN 70.3 Panamá Latin America TriClub Championship con más de 1.500 atletas de más de 50 países para otorgar plazas clasificatorias al Campeonato Mundial de la especialidad.

Sobre el literal Pacífico de Ciudad de Panamá, la competencia se inició con la prueba de natación de 1,9 kilómetros en aguas del Canal de Panamá, uno de los escenarios más emblemáticos del país y un atractivo distintivo dentro del circuito internacional de la franquicia.

Tras salir del agua, los participantes pasaron al circuito de ciclismo de 90 kilómetros, en un trazado que conecta la Calzada de Amador con la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo. Así, el magno evento cerró con una carrera atlética de 21,1 kilómetros a lo largo de la Calzada de Amador.

El evento, segú los organizadores, agotó sus cupos desde diciembre de 2025, reflejando el creciente interés de la comunidad deportiva internacional en competir en Panamá.

Más allá del ámbito deportivo, la competencia se ha convertido en un importante dinamizador económico. En los últimos cinco años, según datos de los organizadores, ha generado un impacto superior a 20 millones de dólares, beneficiando sectores como la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio local.