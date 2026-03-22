El guatemalteco Lester Martínez es campeón interino supermediano del CMB

Las tarjetas favorecieron a Lester por 120-108, 118-110 y 119-109.

Martínez, de 30 años, se mantiene invicto con 20 victorias, 16 por nocaut, y un empate. Aleem, de 32, dejó su registro en 22 triunfos, 14 por la vía rápida, cuatro derrotas y tres empates.

Aleem fue agresivo desde el inicio con golpes a las partes blandas y rectos al rostro, pero Martínez no perdió la calma, mantuvo la distancia con el jab y terminó el asalto de manera contundente con una izquierda al pómulo de su rival.

Lester dominó el segundo episodio. Encontró la distancia para lastimar con el 'upper' y repeticiones al rostro de un Immanuwel que no atinó a tomar distancia.

En el tercer 'round' el de East Meadow (New York) salió al todo o nada. No eludió el intercambio, pero quedó expuesto y recibió un duro castigo, especialmente con un par de combinaciones que le hicieron mella.

En el siguiente episodio Martínez insistió con el jab de izquierda, Aleem retrocedió y buscó entrar y salir, pero en cada acometida fue recibido con combinaciones que lo alcanzaron por ráfagas.

En el quinto, Immanuwel al fin conectó con un potente 'upper' a Lester, quien absorbió el castigo.

Para la sexta vuelta, 'The Chosen One' encontró en el terreno corto la fórmula para complicar a Martínez, quien prefirió resguardarse con la distancia.

El nacido en Petén reiteró con el jab, lo que le permitió encontrar el espacio para volver a conectar combinaciones en el séptimo, octavo y noveno que confirmaron su superioridad con 153 golpes conectados en la pelea por sólo 78 de su rival.

Aleem volvió a tomar la iniciativa en el décimo; lastimó con un gancho de izquierda y un volado de derecha, nivel que mantuvo en el undécimo con un gancho de izquierda.

Ante el desgaste de ambos, en el cierre mantuvieron la distancia, en una conclusión que favoreció a Lester.