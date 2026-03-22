Polideportivo
22 de marzo de 2026 - 09:45

El italiano Paris suma su segunda victoria seguida en Kvitfjell (Noruega)

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Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El italiano Dominik Paris se impuso en la final del supergigante de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, disputada en la pista noruega de Kvitfjell, en la que el suizo Marco Odermatt, decimonoveno este domingo, ya tenía asegurado el Globo de Cristal con el que se premia al vencedor de la general.

Por EFE

Paris, el sábado ganador del descenso en esta estación, se situó al frente de la tabla en el último tramo de la misma, para sumar el supergigante a la victoria de ayer.

El italiano estuvo escoltado en el podio por el austríaco Vincent Kriechmayr, a 0.07, y el suizo Raphael Haaser, a 0.38, de Paris, que paró el crono en 1:26.81.

La cuarta plaza fue para otro transalpino, Giovanni Franzoni, a 0.66 de su compatriota.

En Kvitfjell, que en 1994 albergó las pruebas de velocidad durante los Juegos de Lillehammer en 1994, se disputó el sábado el descenso en el que Odemar, de 28 años, al igual que hoy, ya tenía asegurada la captura de su quinta gran Bola de Cristal consecutiva, igualando al luxemburgués de origen austriaco Marc Girardelli.