La colombiana Natalia Linares, bronce en la final de salto de longitud

La misma posición que Linares, de 23 años, ocupó el pasado año en los Mundiales al aire libre de Tokio, donde la de Valledupar se confirmó como la legitima heredera de la legandaria Caterine Ibargüen.

Un metal que pareció que podría ser de un color más preciado tras concluir la colombiana las dos primeras rondas de salto en primera posición, tras alcanzar los 6,80 metros en su segunda tentativa.

Marca a la que Natalia Linares, que se impuso el pasado mes de febrero en los Sudamericanos bajo techo con un registro de 6,73 metros, no volvió a acercarse en las cuatro siguientes rondas en las que firmó un mejor salto de 6,65.

Insuficiente para impedir el triunfo de la portuguesa Agate de Sousa, que confirmó la condición de máxima favorita con la que llegaba a la ciudad polaca, tras coronarse nueva campeona del mundo con una marca de 6,92 metros.

Tres centímetros menos que los 6,95 metros que la lusa saltó el pasado mes de febrero en Madrid y que auparon a De Sousa a la primera posición de la clasificación mundial del año, pero suficiente para derrotar a la italiana Larissa Iapichino, que se colgó la plata con un salto de 6,87 metros.