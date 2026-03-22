La italiana Sofia Goggia consigue su primer Globo de Cristal en el supergigante de Noruega

Goggia, que se colgó un bronce en la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina y ostenta cuatro Globos de Cristal en la categoría de descenso, salió en la séptima posición y consiguió un tiempo récord de 1:29:23, el mejor registro, con una carrera limpia, al límite del tiempo pero sin frenar en ningún tramo del recorrido.

La italiana consiguió superar a la alemana Kira Weidle, quien iba primera con un tiempo de 1:29:83 segundos, pero, por sesenta centésimas, Goggia le arrebato el liderato, y lo mismo hizo la suiza Corinne Suter al adelantar a la alemana por tan solo 28 centésimas, de manera que quedó en segunda posición.

Fue un supergigante muy rápido, con una velocidad media de 100 kilómetros por hora, donde las mejores 25 disputaron la carrera y solo las quince primeras puntuaron para la clasificación general.

La esquiadora italiana Laura Pirovano, ganadora del Globo de Cristal en la jornada de este sábado, quedó decimotercera con un tiempo de 1:30:40 segundos en una carrera que fue especial para la eslovena Ilka Stuhec, que dijo adiós al esquí de montaña y puso el broche final a su carrera deportiva en este supergigante de Lillehammer con un tiempo de 1:31:79.