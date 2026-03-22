La prueba de vuelo prevista en Vikersund, suspendida por el fuerte viento

Después de que no se pudiera disputar la calificación, por lo que hubiesen afrontado la primera ronda un total de 59 saltadores -en lugar de los habituales 50-, el arranque de la prueba, previsto inicialmente para las cinco y cuarto de la tarde (16.15 horas GMT) se aplazó quince minutos hasta en cuatro ocasiones antes de que los jueces de la competición decidiesen suspender definitivamente la prueba.

El austriaco Stephan Embacher, ganador en este trampolín el sábado, lidera la Copa del Mundo de vuelo con quince puntos de ventaja sobre el esloveno Domen Prevc, que hace dos fines de semana se aseguró matemáticamente el triunfo final en la general de la competición de la regularidad.

El próximo fin de semana se disputarán otras dos pruebas de vuelo, en el trampolín gigante de Planica (Eslovenia), donde se decidirá el ganador de la Bola de Cristal de esa modalidad y se clausurará la Copa del Mundo 2025-26.