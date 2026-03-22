Mariano García: "Me gusta dar espectáculo"

"Me he llevado el oro, me podía haber quedado sin el oro muy fácilmente, sé que tenía mucha fuerza. No me veía tan superior porque estaba el campeón del mundo como es Isaac Nader, y gente que me sacaban 2/3 segundos", explicó en declaraciones a la Federación Española de Atletismo.

"Este año había hecho 3:35 marca personal, y he corrido la semifinal en 3:39 y la final no se si ha sido 3:39 o por ahí", indicó Mariano García, que admitió que sabía que se le podía escapar la victoria porque hizo un ataque muy largo y le podía costar caro al final.

"Pero las fuerzas me han respondido muy bien y en cada vuelta me encontraba mucho mejor, y digo me queda menos distancia y sabía que podía conseguirlo. A falta de una vuelta me veía con mucha fuerza, me veía muy superior, bueno no, con mucha fuerza y digo haz lo que has hecho en Valencia, en los mitines, confía en ti y a seguir trabajando", señaló el español, primer atleta de la historia campeón mundial en pista cubierta en 800 y 1.500 metros.

Mariano García, que reconoció que iba a ver, aunque fuera repetida, la carrera de MotoGP en Portugal porque allí estaban los murcianos Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, y Marc Márquez, vaticinó un gran futuro para el 1.500 español, tanto que "va a ser una lucha" conseguir una plaza para la selección.