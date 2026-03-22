Mariano García reina de principio a fin en la final de los 1.500

Un título que sumar al que García logró en el año 2022 en Belgrado en los 800 metros y que consagra al de Cuevas de Reyllo, el primero en la historia en lograrlo en ambas pruebas, como uno de los mejores mediofondistas españoles de todos los tiempos.

No lo tenía fácil el atleta español, que sobre el papel poco o nada tenía que hacer ante el portugués Isaac Nader, vigente campeón del mundo al aire libre de los 1.500, que había firmado una inmejorable temporada invernal en la que había rebajado los récords nacionales de los 800, 1.500 y 3.000 metros.

Dato que reflejaba la capacidad del portugués, que hasta finales de 2025 se entrenó a las órdenes del español Enrique Pascual, para dominar cualquier tipo de carrera, desde las más rápidas a las más tácticas.

No se dejó intimidar Mariano García, que ya dejó una inmejorable impresión en la ronda clasificatoria, en la que firmó el mejor tiempo de todos los participantes tras imponerse de manera imperial en la tercera serie con un tiempo de 3:38.19 minutos.

'La moto' mejoró su actuación en la final, en la que, en plena madurez deportiva a sus 28 años, demostró ser el más listo de todos los participantes.

El español arrancó la prueba a cola del pelotón para evitar los encontronazos típicos de los primeros metros y a falta de seis vueltas para la conclusión ya figuraba en la primera plaza.

Un puesto que García, que cuenta con una mejor marca personal de 3:35.43, no abandonó ya hasta el final en un alarde de fortaleza e inteligencia táctica.

La que le faltó al portugués Nader, que gastó demasiadas fuerzas pasando constantemente de adelante hacia atrás y nuevamente hacia adelante durante toda la carrera.

Un errático comportamiento que contrastó con la tranquilidad de Mariano García, que cada vez que veía amenazada su privilegiada posición aceleraba su larguísima zancada para seguir siempre al mando de la prueba.

Ahorro de energías que permitió al murciano, campeón de Europa al aire libre de los 800 metros, resistir el ataque definitivo del portugués, que en la contrameta de la vuelta final trató de adelantar sin éxito al español.

La victoria de Mariano García sólo se vio cuestionada por un inoportuno tropezón final del que se repuso para cruzar la línea de meta en primera posición con un tiempo de 3:39.63.

Casi medio segundo menos que un cariacontecido Nader, que tuvo que conformarse con la plata con un crono de 3:40.06, mientras que el bronce fue para el australiano Adam Spencer con un registro de 3:40.26.