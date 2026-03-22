Vingegaard acapara los focos en una Volta exigente

El ciclista danés, que correrá el Giro de Italia y el Tour de Francia, llega a las carreteras catalanas en un gran momento de forma después de iniciar el curso con un triunfo incontestable en la general de la París-Niza, donde además conquistó dos etapas.

El campeón del Tour (2022 y 2023) y la Vuelta (2025) compartirá cartel con otros seis ganadores de grandes vueltas, entre los que sobresale el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), doble campeón olímpico y ganador en 2022 de la Vuelta, que en Cataluña disputará su tercera prueba de la temporada tras llevarse en febrero la Volta a la Comunitat Valenciana y terminar décimo en la general del UAE Tour.

Además de Vingegaard, segundo clasificado en el último Tour de Francia conquistado por Tadej Pogacar, destaca la presencia del alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), el escocés Oscar Onley (Ineos Grenadiers) y el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), quienes finalizaron en tercera, cuarta y quinta posición, respectivamente, en la más reciente edición de la carrera francesa.

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), ganador del Giro en 2019, y el estadounidense Sepp Kuss (Team Visma / Lease a Bike), campeón de la Vuelta 2023, despuntan entre los gallos que probarán sus fuerzas en la Volta.

Otros tres ganadores del Giro de Italia como el británico del Lidl-Trek Tao Geoghegan Hart (2020), el australiano de Red Bull Jai Hindley (2022) y el colombiano del Movistar Team Nairo Quintana (2014), que en su palmarés también figura el maillot rojo de la Vuelta del año 2016, estarán en la línea de salida de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

A los siete ganadores de grandes vueltas se suman otra figuras del gran grupo como el portugués Joao Almeida, que será el jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG, el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), el siempre combativo Mikel Landa (Soudal-Quick Step) y el mallorquín del Movistar Team Enric Mas.

Con un recorrido en el que la montaña será protagonista, algo intrínseco en el ADN de la carrera, el pelotón deberá sortear diecinueve puertos puntuables, tres de categoría especial, siete de primera, cuatro de segunda y cinco de tercera.

La Volta volverá a contar con tres finales en alto que serán claves en la batalla por la clasificación general, todo ello sin olvidar el factor meteorológico después de un invierno muy lluvioso en Cataluña.

Los puertos de categoría especial de la estación de esquí de Vallter, en la cuarta etapa, y del Coll de Pal, en la quinta, así como el Santuario de Queralt, de primera, en la sexta jornada, determinarán el favorito para escribir su nombre en el palmarés de la carrera.

La prueba dará comienzo en Sant Feliu de Guíxols (Girona), que acogerá la salida por quinto año consecutivo, con una ruta circular por las carreteras cercanas a la Costa Brava (172,8 km), que incluirá los puertos del Alt de Romanyà, de tercera, y el Alt de Sant Hilari (1ª).

La segunda etapa partirá de Figueres (Girona) y se dirigirá a la localidad gerundense de Banyoles, con un recorrido de 167,4 kilómetros, con el Alt del Purgatori, de tercera categoría, como único escollo de una jornada que apunta a llegada al esprint.

En el tercer día, el pelotón se dirigirá a Tarragona para afrontar una etapa de 159,5 kilómetros entre las localidades de Mont-Roig del Camp y Vila-Seca, que contará con tres puertos puntuables antes de la meta: el emblemático Alt de La Mussara, de primera categoría, el Coll de Capafonts, de segunda, y el Coll Roig, de tercera.

Los ciclistas subirán a los Pirineos en el cuarto día. Será la etapa más larga, de 173 kilómetros, con salida en Mataró (Barcelona), cerca del mar, y llegada a los 2.110 metros de la meta ubicada en la estación de esquí de Vallter, de categoría especial, tras ascender en los primeros kilómetros el Coll de Parpers (3ª) y el Alt de Sant Feliu de Codines (2º).

El pelotón no se moverá de la cordillera pirenaica en la quinta jornada, entre la Seu d’Urgell (Lleida) y el Coll de Pal, otra cima de categoría especial ubicada en la estación gerundense de La Molina. Será una etapa 'rompepiernas' con la ascensión de cuatro altos exigentes -tres de primera (Colldornat, Josa y Fumanya) y uno de segunda (Collada Sobirana)- antes de la subida final a una clásico de la ronda catalana.

La tercera y decisiva etapa de montaña, en el penúltimo día de carrera, buscará replicar el espectáculo que impresionó al mundo del ciclismo en 2024 con la victoria de Tadej Pogacar por las carreteras de la comarca de El Berguedà, cuyo recorrido se recortó el año pasado por las inclemencias meteorológicas.

El pelotón saldrá de Berga para iniciar una etapa de 158,2 kilómetros explosivos en la que se ascenderán los puertos del Coll de la Batallola (3ª categoría), el Coll de Pradell (categoría especial) y la Collada de Sant Isidre (1ª categoría), antes de llegar a meta al puerto de Queralt, de primera, que puede decidir quién tomará el relevo de Primoz Roglic, vencedor de la última edición.

Como ya es tradicional, la Volta terminará el domingo con una etapa con salida y llegada en Barcelona, de 95,1 kilómetros, en la que los ciclistas deberán subir siete veces el Castillo de Montjuïc (2ª) antes de cruzar en bajada la línea de meta, donde será encumbrado el sucesor del esloveno Primoz Roglic. Todos los focos apuntan a Jonas Vingegaard.