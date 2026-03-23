Crivillés abordará la travesía del Río de la Plata entre el 2 y el 6 de abril

Crivillés asumirá este reto con el objetivo de dar visibilidad a la labor del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), organizaciones con las que colabora desde hace años.

El alicantino ya se fijó este objetivo en 2020, pero la pandemia retrasó la planificación de un proyecto que abordará en tres etapas.

La primera de las pruebas es el cruce del Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, uno de los ríos más anchos del mundo, en una travesía de unos 42 kilómetros en aguas con fuerte oleaje.

Crivillés viajará a Buenos Aires el día 28 para preparar la travesía en una "ventana" de tiempo que oscila entre el 2 y el 6 de abril, en función de las condiciones climatológicas.

Según explicó el nadador a EFE, la travesía tendrá su salida en Colonia del Sacramento (Uruguay) y finalizará en Punta Lara (Argentina) tras un recorrido transversal.

"El principal problema puede ser el oleaje en la parte del recorrido en la que el río desemboca en el océano Atlántico sur, donde suele haber mucho viento. El agua no estará fría, pero será muy turbia por todo el sedimento que arrastra el río", añadió.

Las otras dos pruebas que componen el nuevo desafío las acometerá a finales del presente año o ya en 2027, según confirmaron a EFE fuentes de su equipo.