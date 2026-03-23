Godon: "Los últimos 50 metros fueron como una hora para mí"

"Los últimos 50 metros fueron como una hora para mí, será difícil recuperarme", ha admitido el ciclista tras cruzar en primera posición la meta ubicada en Sant Feliu de Guíxols (Girona), localidad en la que empezó y terminó la primera jornada de la ronda catalana.

Godon ha señalado que ganar en esta localidad gerundense es especial para él, ya que entrena a menudo por la zona de la Costa Brava, donde ha transcurrido la etapa inaugural de la Volta.

"Conozco bien las carreteras, siempre que paso por aquí, por Sant Feliu de Guíxols, tengo esta etapa en mi cabeza. Sabía que algún día ganaría aquí", ha explicado. En este sentido, el ciclista francés ha comentado que Girona, lugar de donde es su fisioterapeuta, es su "segunda casa".

El primer líder de la Volta, que hace diez días ya ganó la séptima etapa de la París-Niza, ha bromeado sobre la posibilidad de mantener el maillot de líder hasta Barcelona, donde terminará la 105ª edición de la Volta.

"Quizá pueda aguantar con el maillot de líder hasta Barcelona. Es broma, hay demasiada montaña", ha respondido entre risas al ser preguntado por su buen momento de forma.