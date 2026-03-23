Golf: Young arrebata a Fleetwood el tercer puesto

La clasificación mundial de golf sigue encabezada una semana más por el estadounidense Scottie Scheffler, por delante del norirlandés Rory McIlroy.

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Cameron Young, que la semana pasada se convirtió en el cuarto mejor jugador del mundo, avanza un puesto más en detrimento de Tommy Fleetwood, que pasa a ser cuarto, según la actualización del ránking publicada este lunes.

Fleetwood alcanzó la tercera posición el pasado 1 de diciembre, que ahora cede a Young, aunque ninguno de los dos disputó el Valspar.

Además de Fitzpatrick, que la semana pasada era el decimoquinto de la clasificación, destaca la ascensión del estadounidense Bryson DeChambeau, que se sitúa en el puesto 24 después de su victoria en el torneo de Sudáfrica de LIV, donde se impuso en el desempate al español Jon Rahm, que se coloca en el 28.

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El colombiano Nico Echavarría baja un puesto y ocupa el 38, mientras que el argentino Emiliano Grillo salta del 115 al 103. EFE