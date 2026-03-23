La liga de críquet de Pakistán jugará sus partidos sin público para ahorrar combustible

"Este año, los partidos de la Superliga de Pakistán (PSL) se celebrarán únicamente en Karachi y Lahore, y no se permitirá que los espectadores vean los encuentros en los estadios", declaró este lunes a EFE el portavoz de la Junta de Críquet de Pakistán (PCB), Nazeer Ahmed.

La medida busca eliminar los gastos de logística que supone la asistencia de aficionados, eliminando el despliegue policial, el uso de generadores eléctricos para iluminar accesos y, sobre todo, el combustible de los cientos de autobuses y vehículos que se desplazan por las ciudades.

"Rezo para que la crisis termine pronto y el público regrese al campo", señaló el presidente de la PCB, Mohsin Naqvi, en una rueda de prensa el domingo. "Si no hay aficionados, no tiene sentido ir a tantas ciudades. Por eso nos hemos quedado solo con Lahore y Karachi".

Esta decisión supone a su vez un duro golpe financiero para el país, en una cita que normalmente reúne ganancias millonarias, derivadas de las pérdidas del cierre de taquillas y la falta de patrocinios.

Esta liga nacional se ha convertido en un pilar clave de la economía del críquet en el país, proporcionando estabilidad financiera a la PCB y sirviendo como plataforma de captación de talento para el equipo nacional.

Pakistán actualmente ha registrado el mayor encarecimiento de combustibles de su historia con subidas de hasta el 20 % en los surtidores.

Para evitar el colapso de sus reservas, el Gobierno también ha decretado un drástico paquete de ahorro que incluye la reducción inmediata de los límites de velocidad en todas las autopistas, el cierre de escuelas por dos semanas y la instauración de una semana laboral de cuatro días para funcionarios, entre otras medidas.