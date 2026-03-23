Martes, 24 de marzo de 2026

Banyoles (Girona). El francés Dorian Godon, primer vencedor de etapa de la Volta a Cataluña, defiende este martes el liderato en la segunda jornada, entre las localidades gerundenses de Banyoles y Figueres y con un trazado de 167,4 kilómetros.

- Euroliga (FOTO): Valencia Basquet-Olympiacos, Barça-Anadolu Efes y Real Madrid-Hapoel Tel Aviv.

- NBA (-1 GMT): Detroit Pistons-Los Angeles Lakers, Miami Heat-San Antonio Spurs, Orlando Magic-Indiana Pacers y Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder (00.00), Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies (00.30), Chicago Bulls-Houston Rockets (01.00), Utah Jazz-Toronto Raptors (02.00), Dallas Mavericks-Golden State Warriors (02.30), Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets (03.00) y Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks (03.30).

- Volta a Cataluña (hasta 29)(FOTO). Segunda etapa entre Banyoles y Figueres (Gerona) de 167 kilómetros.

- Panorámica: No es la primera vez que una edición de la Copa del Mundo de fútbol se salpica por las crisis geopolíticas o bélicas desatadas en algunos países donde sus selecciones lograron clasificarse a esta competición. Ahora la incertidumbre corre por cuenta de Irán y el conflicto que vive con Estados Unidos. Por Luis Alejandro Amaya Echevarri (FOTO)

- Liga Campeones Femenina (cuartos de final): Wolfsburgo-Lyon y Arsenal-Chelsea (Nota)

- Previa de los Campeonatos del Mundo de Praga

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes