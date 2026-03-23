Turf: “Handicap” de premios

Entre velocistas, King Talent recorrió el kilómetro de la prueba turfística en 1’01”78 al mando de Santiago Cabrera.
En el homenaje póstumo, Gran Soñador fue exigido por Marco Meza que hizo triplete de victorias, para la vuelta completa al óvalo, 1.800 metros, en 2’00”88.
Excelente faena del piloto Marco Meza, que de entrada se impuso sobre el lomo de Pibe de Oro del stud Santa Elena, en 800 metros en 48”96.
Luego, doblete para Meza, ganando con el debutante Majestuoso del Don Honorio sobre 1.100 metros, en 1’09”67.
El experimentado Luis Franco saboreó las mieles con Quinteto de Oro del 7 de Septiembre, en 1’16”70 para las 12 cuadras.
Finalmente, Maquiavelo del 8 Años ganó con José Romero, sobre 800 metros.